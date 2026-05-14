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¡Los abuelos pagan los platos rotos! La obsesión de la hermana de Fernanda ha llegado muy lejos

Fernanda revela que su hermana aceptó cuidar a los hijos de su pareja para retenerlo a su lado, pero los papás de Fernanda son quienes terminan cuidándolos.

La hermana de Fernanda no sólo es la amante del papá de sus hijos; ahora, con tal de mantenerlo a su lado, aceptó cuidar a los hijos de él y de su esposa. Esa situación tiene muy molesta a Fernanda, pues sus papás son quienes terminan cuidando a todos los hijos. ¿La hermana de Fernanda estará enamorada u obsesionada? La pareja de Fernanda nunca quiso reconocer a sus hijos, aunque siguen siendo amantes.

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