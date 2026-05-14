¡Los abuelos pagan los platos rotos! La obsesión de la hermana de Fernanda ha llegado muy lejos

La hermana de Fernanda no sólo es la amante del papá de sus hijos; ahora, con tal de mantenerlo a su lado, aceptó cuidar a los hijos de él y de su esposa. Esa situación tiene muy molesta a Fernanda, pues sus papás son quienes terminan cuidando a todos los hijos. ¿La hermana de Fernanda estará enamorada u obsesionada? La pareja de Fernanda nunca quiso reconocer a sus hijos, aunque siguen siendo amantes.