Fingió amor y me dejó sin nada | Programa del 4 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Viridiana se reencontró con un excompañero de la secundaria y eventualmente comenzaron una relación. Todo iba bien hasta que él la estafó con cien mil pesos. Sin embargo, Antonio asegura que perdió ese dinero porque no le resultó el negocio que había planeado. Por su parte, María niega que su hijo sea un vividor, mientras la mamá de Viridiana revela que le advirtió a su hija que iba muy rápido con Antonio. El testimonio de una expareja de Antonio pondrá a todos en su lugar y evidenciará si Antonio es un vividor o Viridiana se aprovechó de él.