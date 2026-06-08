¿Debe volver a casa de su mamá? María quiere defender a su madre porque su hermano es arrimado
María advierte que su hermano es un mantenido y advierte que hará todo por defender a su mamá. ¡Ojo a lo que revelará sobre la herencia de su papá!
María, hija de Carmen, confiesa en la clínica de emociones que se siente muy angustiada por lo que está viviendo con su hermano. Carmen confiesa que su padre le heredó su casa a su mamá y advierte que Óscar sólo es un arrimado y mantenido. Carmen se independizó muy joven y, ante lo que está viviendo su mamá, quiere regresar a vivir con ella. El problema es que Óscar no está de acuerdo. ¿Por qué será?