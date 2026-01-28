Mi hijo ya debe madurar | Programa del 28 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Clara y Gerardo están muy preocupados porque su hijo Ángel le debe a unos usureros y cuestionan su muy mala decisión. Sin embargo, Clara ya le ha cubierto algunas ilegalidades. Ángel asegura que se vio obligado a conseguir el dinero de esa forma porque embarazó a su novia, pero ella misma revelará la verdad. ¿Cómo podría Ángel cubrir sus deudas?