¡Sólo se defendió! Óscar no permitirá que su hijo le falte al respeto

Óscar niega haber lastimado a su hijo; asegura que él sólo se defendió de sus agresiones. Advierte que no permitirá que le falte al respeto en su propia casa. Además, Óscar culpa a su hijo de su depresión, pues su hijo nunca lo ha visto como un padre. Óscar dice que ya dejó atrás su historia con las adicciones y revela que si no se ha divorciado es porque considera darle una oportunidad a Diana, porque ella quiere volver con él. Óscar vive de la pensión de su mamá en la casa de su mamá y explica por qué ha vendido bienes de su mamá. ¿Será un abusivo o un gran visionario?