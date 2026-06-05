¡No quiere ser una carga! Doña Rosa le prestó a su sobrina pero ahora se arrepiente

Doña Rosa está enferma y se siente mal de ver pelear a su hija Andrea con Ivette; no quiere ser la causante de problemas en su familia. Doña Rosa sólo quiere que su sobrina le vaya pagando poco a poco para poder comprar sus medicinas. Doña Rosa se siente mal con su sobrina, porque siente la necesidad de protegerla pues ya no está su hermana. Doña Rosa confiesa que ella le contó a su sobrina que ya tenía su jubilación e inmediatamente se le acercó más su sobrina. ¿Debería tomar acciones legales para recuperar su dinero?