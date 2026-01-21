Rosa quiere que su hija regrese con el ‘cómodo’ de su pareja porque la nota ‘desubicada’. ¿Será?
Rosa le pide a su hija Azul que regrese con Roberto, pues la nota ‘desubicada’. ¿Será que no quiere perder la estabilidad económica de la mamá de Roberto?
Azul terminó con Roberto, aunque tienen una hija, argumentando que él no hace nada de su vida, pues su suegra les resuelve su economía. Ante tal situación, Rosa, mamá de Azul, le pide que regrese con Roberto porque la nota ‘desubicada’. Sin embargo, pareciera que la verdadera razón es el dinero que tiene la mamá de Roberto.