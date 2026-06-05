¡Hasta las últimas consecuencias! Samuel está decidido a cobrarle hasta el último centavo a Francisco

Samuel, exsocio de Leticia, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por recuperar su dinero. Está muy molesto con Francisco porque no le ha pagado el dinero que le pidió prestado; afortunadamente, Samuel tiene todos los documentos legales para tomar acciones legales contra Francisco, quien acepta la deuda que tiene con él. La hermana de Francisco lo acusa de haberse gastado ese dinero con mujeres. Francisco pide un prórroga para cubrir su deuda sin vender sus bienes. ¿Tendrían que darle esa prórroga?