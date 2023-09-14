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FOTOS | Acusan a Belinda de tener una deuda millonaria en Perú por unas joyas

Ha corrido como pólvora que la cantante se ha hecho de la vista gorda para no pagar unas joyas que adquirió en Perú. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Belinda en pose.jpg
Belinda selfie.jpg
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Belinda sin maquillaje.jpg
Belinda vacaciones.jpg
Belinda foto en el espejo.jpg
Belinda doble.jpg
Belinda de rojo.jpg
Belinda de perfil.jpg
Belinda de negro.jpg
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