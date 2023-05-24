Adal Ramones publica la primera FOTO de su bebé.

En días pasados Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora dieron a conocer que la llegada de su nuevo bebé estaba próxima, pues revelaron que se dirigían al hospital para recibir a su pequeño Cayetano. Horas después la pareja le dio la bienvenida a su bebé, quien llegó a este mundo vía cesárea, ya que su nacimiento estaba programado desde hace semanas.

¿Cuándo nació Cayetano?

Cayetano nació el pasado 18 de mayo y a través de sus historias de Instagram, Adal Ramones se mostró muy feliz por el nacimiento de su bebé. Cabe destacar que el conductor fue documentando las horas previas a la llegada de su hijo, mostrándose feliz en todo momento.

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¿Adal Ramones ya presumió a su bebé? La tarde de este martes 23 de mayo, el conductor publicó la primera fotografía de Cayetano, su bebé recién nacido, al que de paso le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Las personas deberían centrarse en ser felices consigo mismos… Pero muchos andan por ahí envidiando vidas ajenas, lamentándose y criticando hasta detalles que no les competen".

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"Una vez un maestro me dijo: Los individuos más plenos no hablan ni critican a otros… Si hablan de los demás por lo general son felices con ellos y lo que tienen. La felicidad es una opción reservada para quienes más se conocen, para los que logran el equilibrio".

"¿Tú de qué lado estás? Yo mientras gozando en la celebración de la vida y la familia. Mi Cayetano trajo muchas cosas hermosas para todos, pero él ni imagina las bendiciones que me obsequia”, escribió Adal Ramones en su cuenta de Instagram

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En la fotografía parece el conductor viendo a su teléfono mientras con el brazo izquierdo sostiene a su pequeño Cayetano, quien se encuentra durmiendo de lo más placentero.

¿Cuántos hijos tiene Adal Ramones?

Adal Ramones tienen cuatro hijos; los dos más grandes son Paola y Diego, quienes nacieron del matrimonio que el conductor tuvo con Gaby Valencia, con quien estuvo casado durante varios años. Posteriormente, se separó de Gaby y conoció a Karla, con quien se casó y ha procreado a Cristóbal y al pequeño Cayetano.