Al Extremo: Pablo Montero en el centro de las críticas y señalamientos dentro de La Granja VIP

Un momento de tensión en La Granja VIP generó comentarios luego de que se señalara a Pablo Montero por una supuesta falta de respeto hacia Don Pepe y comentarios hacia otras una Granjera. El participante no habría dejado pasar la situación y el intercambio quedó registrado en video, cuyas imágenes permiten conocer cómo ocurrió el desencuentro dentro del reality.