Jorge “El Diablo” Becerril reporta el hallazgo de un hombre sin signos vitales e impactos de bala
Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida con dos impactos de bala; autoridades acudieron al lugar.
Jorge “El Diablo” Becerril reporta el hallazgo de un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue abatido con dos disparos. Elementos de seguridad acudieron al lugar para verificar el fallecimiento y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y se desconoce la identidad de la víctima.