La Chicuela platica con Niko Ruiz, quien llega a Al Extremo con nueva música y una historia junto a La Sonora Santanera
El cantautor chileno Niko Ruiz visita Al Extremo para presentar su nueva música y compartir una experiencia especial con La Sonora Santanera.
La Chícuela llega a Al Extremo para conversar con Niko Ruiz, cantautor chileno que presenta su nuevo tema “Partes Tuyas”. Durante la entrevista, el músico también comparte detalles de su experiencia junto a La Sonora Santanera y habla sobre esta etapa de su trayectoria artística.