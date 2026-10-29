Alejandra Carvajal nos presenta: Ciudad de Muertos: terror, fotografía y misterio en una historia inspirada en la nota roja
El miedo también puede estar en la realidad. Ciudad de Muertos explora el lado más inquietante de la fotografía de nota roja.
Alejandra Carvajal conversa con el director de Ciudad de Muertos, una película inspirada en la fotografía de nota roja que explora los límites entre el terror, lo paranormal y la realidad. La producción propone una mirada psicológica e inquietante sobre las imágenes que documentan la muerte y la belleza que puede encontrarse en medio de lo más perturbador.