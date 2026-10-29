Al Extremo hoy: Historias que van del boxeo y la nota roja al terror y la polémica de La Granja VIP
Boxeo, música, sucesos policiacos, terror cinematográfico y polémica de reality se reúnen en una emisión llena de historias en Al Extremo.
En Al Extremo: historias, Canelo Álvarez y Christian Mbilli por Azteca 7; Niko Ruiz presenta su música; Jorge “El Diablo” Becerril reporta un hallazgo policiaco; Alejandra Carvajal explora el terror de Ciudad de Muertos y la polémica de La Granja VIP queda bajo la lupa.