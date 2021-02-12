Una mentira puede crecer a niveles inimaginables, tal como sucedió con Laura Daudov, una mujer rusa que mintió sobre estar embarazada y para no ser descubierta, fingió que los bebés habían muerto.

Su esposo Daud Daudov se dio cuenta de que lo engañó, al encontrar en el supuesto ataúd de sus “hijos”, tan solo con un par de muñecos de plástico.

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La mujer fingió su embarazo al grado que según ella, sentía como si su panza crecía y tenía algunos síntomas; incluso, hasta fue a buscar cunas para bebés.

La mentira de la mujer llegó muy lejos

Laura Dudov rentó un departamento cercano al hospital para fingir dar a luz sola y así ganar tiempo para encontrar la mejor forma de salir del engaño.

Fue el 3 de febrero cuando la esposa dijo haber dado a luz a los gemelos, pero con complicaciones durante el parto y unos días después fingió que ambos bebés habían muerto de un “aneurisma de hemorragia cerebral”.

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Daud Daudov quiso enterrar a sus hijos ese mismo día, por lo que prepararon de inmediato un funeral antes de llevar los cuerpos al cementerio familiar, pero cuando abrió el ataúd de sus “hijos” para despedirse de ellos se llevó tremenda sorpresa.

Resultó que tan solo era un bulto de sábanas y cuando comenzó a quitar la tela, descubrió que solo era un par de muñecos de plástico, así que suspendió el funeral para aclarar la situación con su esposa y averiguar qué estaba pasando.

A la mujer no le quedó otro remedio más que confesar la cruel verdad que había ocultado a su esposo, al grado que ella misma se estaba creyendo que sí estaba realmente embarazada.