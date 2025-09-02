La cacatúa cantora conquista TikTok por cantar la alarma de sus dueños: VIDEO

Dentro de las partes positivas de las redes sociales siempre ha existido la viralidad de videos que no traten solamente de morbo. Aunque mucho de lo que se consume en mayor cantidad es lo referente a la violencia o situaciones vergonzosas, también está el lado positivo. En este caso la cacatúa cantora se está ganando el gusto de los internautas en las horas recientes.

¿Y tú ya llevaste a bendecir a tus animalitos? ¡Tienes que hacerlo! [VIDEO] Alejandra Carvajal junto al padre José de Jesús explican por qué es importante bendecir a los animalitos este 17 de enero y su relación con San Antonio Abad.

Te puede interesar - ¿Cuáles son los videos más virales de estos momentos?

¿Por qué la cacatúa cantora está conquistando TikTok?

Aunque no todos son fanáticos de las aves, es común encontrar personas que consiguen sus respectivos loros, pericos o en este caso de una cacatúa. En ese sentido, el animal que está ganando muchos seguidores en redes sociales lleva el nombre de Ariel.

Según la información del perfil, es de Brasil o Portugal, pues la descripción de la cuenta de TikTok está con información en portugués. En ese sentido, Ariel tomó relevancia por aparecer en los videos de sus dueños haciendo el sonido que la alarma del teléfono concreta. Cuando el celular suena, la cacatúa cantora entona y produce un sonido similar para despertar a su sueño o a su dueña.

Y justamente algo que los usuarios de redes sociales están indicando, es que el animalito no deja de cantar hasta que sus dueños se levantan. Es decir, aprendió que su labor es entonar las mejores notas musicales hasta que el despertador llamado Ariel cumpla su función.

¿Hay videos parecidos al de la cacatúa cantora de TikTok?

Lo más común es observar gatos y perros dominando los videos sobre mascotas, sin embargo las aves se han metido poco a poco en el gusto de la gente. Hay un par de casos como el de Aguacatito, quien canta la música de Selena Quintanilla o los Tigres del Norte. O el loro que aprendió a pedirle a Alexa que ponga los éxitos de Chayanne.

Estos videos seguramente los encontrarás poniendo esta información en el buscador y así seguir pasando un rato de alegría con las aves del internet.

Seguir leyendo - ¿Por qué las aves no se electrocutan cuando pisan cables de alta tensión?