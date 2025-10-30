VIDEO: Omahi le dice de frente a Sergio Mayer Mori que tiene el ego demasiado alto y así le respondió él
La clase de charrería dejó un poco frustrado a Sergio Mayer Mori, ya que no le salieron los movimientos de las cuerdas y Omahi le dijo algo contundente.
Sergio Mayer Mori no se considera una persona con el ego alto, sino que a sus palabras, él tiene demasiada confianza en las cosas que puede y quiere hacer, pero cuando no le salen, le queda una frustración en su interior.
