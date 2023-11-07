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FOTOS | Karol G se rinde ante Anahí tras guiño que le lanzó durante un concierto

La cantante mexicana lanzó un hermoso mensaje a su colega y obtuvo una respuesta. Te contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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