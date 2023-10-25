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FOTOS | Ángela Aguilar insiste al decir que ¡sí tiene raíces argentinas!

La hija de Pepe Aguilar ha vuelto a tocar el tema de sus raíces y en redes genera polémica. Te contamos qué dijo en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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