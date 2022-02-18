FOTOS | ¡Aristeo le dijo "tonto" a Koke! Piensa que es inmaduro.

Aristeo Cázares junto con algunos de sus compañeros, han criticado algunas de las acciones del equipo azul, específicamente de Koke Guerrero, el campeón actual de Exatlón México.

Han mencionado que no es “tan perfecto como creían”, que “no les sorprende su rendimiento”, que “se esconde cada que pierde puntos”. ¡Y ahora piensan que el atleta azul tiene algo contra ellos!

Fue en la competencia por la medalla, que en la zona de tiro, Evelyn Guijarro le acercó a David Juárez “La Bestia”, una de las pelotas. Razón por la cual el equipo rojo reclamó, pues fue David quien se colgó la medalla. Después de esto, el equipo azul dejó de ayudarle al equipo rojo en la zona de tiro, antes, como muestra de compañerismo, se daban consejos entre todos, se acercaban las pelotas o el tiro que estaba en el momento, y esta vez no fue así, el equipo azul dejó de apoyar a sus contrincantes.

Aristeo y Heliud dedujeron que en los azules podía haber tres líderes, Javi, Eve o Koke. ¡Y el “Agui-león” llamó “tonto” a Koke! Te contamos en las fotografías.