Si la coladera de tu casa huele mal, este secreto te salvará en minutos: así puedes quitar el olor de los desagües

¿La coladera de tu casa huele feo? El mal olor que sale del baño o del fregadero son de esas cosas que arruinan por completo la limpieza de la casa. Por más que talles con cloro y trapeador, si el drenaje está sucio por dentro, el tufo vuelve a aparecer. ¿La buena noticia? Hay un truco casero que puedes aplicar en minutos con cosas que ya tienes en la cocina, ¡y sin usar químicos!

¿Cómo quitar el mal olor de los desagües y coladeras?

Con el tiempo, en las tuberías se va quedando una mezcla desagradable de jabón, restos de comida, cabellos, grasa, tierra y humedad. Esa combinación, según el sitio especializado HogarManía, termina generando gases que suben por el drenaje y apestan todo el cuarto.

Canva Limpia los desagües de casa para evitar que una coladera que huele mal

Pero antes de correr al súper a comprar productos costosos, prueba esto:

Ingredientes que necesitas:



½ taza de bicarbonato de sodio

1 taza de vinagre blanco

El jugo de medio limón

2 litros de agua caliente

Paso a paso:



Quita la tapa o rejilla del desagüe. Vierte el bicarbonato directamente en la coladera. Mezcla el vinagre con el limón en un recipiente. Vacía esa mezcla sobre el bicarbonato. Va a burbujear, es normal. Déjalo actuar entre 5 y 10 minutos. Enjuaga con los dos litros de agua caliente y vuelve a colocar la tapa.

Si además notas manchas negras o moho en los bordes del drenaje, puedes usar un cepillo de dientes viejo para tallar y remover toda esa suciedad acumulada.

¿Cómo evitar que el desagüe vuelva a oler feo?

La clave está en el mantenimiento. Una limpieza rápida de la coladera al mes puede prevenir que los residuos se acumulen. Este mismo truco con vinagre, limón y bicarbonato funciona perfecto como limpieza preventiva.

Otros tips que ayudan a que la coladera no huela feo:



Coloca una rejilla o filtro para atrapar residuos.

para atrapar residuos. No tires aceites o restos de comida por el fregadero.

por el fregadero. Ventila el baño todos los días, sobre todo después de bañarte.

todos los días, sobre todo después de bañarte. Evita que se junte agua estancada cerca de las coladeras.

No necesitas gastar en productos industriales ni químicos pesados. Muchas veces, lo más efectivo está justo en tu cocina.