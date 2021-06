YosStop arremete contra Bárbara de Regil, ¡la llama mentirosa y tóxica!

YosStop opina sobre muchas polémicas en el medio, ¡y esta vez se fue contra Bárbara de Regil! Te contamos los detalles.

Desde hace unos meses, YosStop a estado en el ojo del huracán, por su problema con YouTube, por opinar sobre el movimiento feminista, ¡y ahora también por opinar de Bárbara de Regil! Te contamos los detalles.

YosStop arremete contra Bárbara de Regil.

Luego de que la influencer contara a través de sus redes sociales el problema que tiene para poder monetizar sus video en YouTube, se dedicó a abrir una cuenta de TikTok en donde no se siente censurada y ha podido hablar de todos los temas.

Últimamente Yos se ha visto envuelta en mucha polémicas por hablar sin pelos en la lengua, sin filtros, sin temor al hate, ¡de absolutamente todo y todos los temas! ¿Lo último de lo que habló y se hizo viral? Bárbara de Regil.

Recordemos que hace unos días, Bárbara de Regil fue criticada por temas de su marca de proteína, así que compartió un video de disculpa, ¡pero YosStop no se quedó callada! Dijo lo que opinaba al respecto, que Bárbara intentaba mantener una buena imagen con un supuesto positivismo tóxico. ¡BOOOM!

“Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es y se esfuerza tanto que parece un positivismo tóxico, pero no lo es... Yo me cuestiono: ¿quién chinga$%& le cree? Es una mentirosa y está cabr%&, les miente en la cara descaradamente a todos...” Dijo YosStop de Bárbara de Regil.

¡Pero Bárbara no se quedó callada tampoco y le escribió a través de Instagram un mensaje directo a Yos! “Me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y tu contenido, pero no te conozco y no tengo tanto tiempo”. ¡Hoffman hizo otro video evidenciando el hecho y diciendo que “no tenía tiempo de hacer un video pero sí de enviarle mensaje a todos los que hablan mal de ella”.

¿En qué terminará todo esto?

