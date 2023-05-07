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FOTOS | Belinda empezó a seguir en Instagram a "Peso Pluma", en redes aseguran que va tras sus huesos.

Los cantantes se han empezado a seguir en redes sociales y los seguidores de ambos creen que entre ellos podría iniciar un romance.

Por: Maribel Velázquez

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Peso Pluma y Gera mx.jpg
Peso Pluma y Becky G.jpg
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Peso Pluma y Biza.jpg
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Peso Pluma sonriendo.jpg
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Peso Pluma cantando.jpg
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