ÚLTIMA HORA: Belinda toma acción legal contra Lupillo Rivera por violencia digital e impone medidas de protección

A través de un comunicado, el despacho de abogados Maceo Torres & Asociados dio a conocer que Belinda interpuso medidas legales en contra de Lupillo Rivera, argumentando violencia digital.

A raíz de la publicación del libro autobiográfico “Tragos amargos”, se han destacado en medios internacionales declaraciones de Lupillo Rivera sobre Belinda. Entre otras cosas, el cantante ha asegurado que ella quería tener dos hijas con él y que le fue infiel con otro hombre.

Belinda interpone medidas de protección contra Lupillo Rivera

El despacho Maceo Torres & Abogados explica en un comunicado, publicado en Instagram, que “se han iniciado las acciones legales con el objeto de proteger de manera integral los derechos fundamentales” de Belinda Peregrín Schüll, nombre completo de la intérprete.

De acuerdo con la firma legal, fue el 2 de octubre que se interpuso una querella por violencia digital y violencia mediática. Argumenta que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se divulgaron hechos pertenecientes a su vida íntima sin consentimiento.

En el comunicado se especifica que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para Belinda, “reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

La firma también precisó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”.

Según explica la periodista Elisa Beristain en su cuenta de Instagram, de manera independiente al comunicado, las medidas de protección podrían implicar que Lupillo Rivera no podría comunicarse con Belinda por ningún medio y tendría que bajar de redes sociales los contenidos que afecten su imagen.