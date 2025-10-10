Fue un galán de televisión y un reconocido cantante, pero perdió su dinero por sus problemas con el alcohol

Si escuchas el nombre de Óscar Daniel Hernández Rodríguez es probable que no entiendas el contexto de la situación; sin embargo, pocos saben que este es el nombre de pila de Pablo Montero, un hombre que llegó a ser considerado un galán de televisión y un reconocido cantante.

Pablo Montero tuvo la fortuna de brillar en dos facetas fundamentales del entretenimiento en México: la televisión y la música. Desafortunadamente para su causa, sus constantes problemas con el alcohol, así como los conflictos que tuvo por su personalidad, hicieron que perdiera la mayor parte del dinero que había ganado por su trabajo.

¿Qué fue de Pablo Montero, cantante y galán de televisión que lo perdió todo por el alcohol?

La etapa más importante de Pablo Montero llegó en la primera década de los 2000’s, cuando además de brillar en los escenarios también protagonizó algunas novelas que fueron reconocidas nacionalmente. El trabajo realizado le generaron importantes ganancias que lo hicieron uno de los hombres más destacados del momento.

Sin embargo, y así como ocurre con otras estrellas, los excesos de este galán de televisión hicieron que lo perdiera prácticamente todo. Se sabe que Pablo Montero ha tenido desde siempre problemas con el alcoholismo, y fue precisamente esta adicción lo que hizo que gastara casi todo el dinero que había ganado producto de su trabajo.

Su vida personal comenzó a llenarse de polémicas marcadas por los excesos en cuanto al alcohol y las fiestas se refiere, por lo que su nombre comenzó a ser vinculado con este repertorio dejando a un lado su carrera en la música y la actuación. Hoy en día, este galán de televisión sigue vigente, aunque su fortuna dista mucho de lo que llegó a ser en el pasado.

¿Cuáles son las últimas polémicas de Pablo Montero?

Hace un par de años, en el 2023, Pablo Montero fue acusado de abuso sexual que lo obligaron a declarar ante la Fiscalía de Chiapas. De igual forma, hace tan solo unos días se supo que el cantante tuvo que cancelar su concierto dado que solamente había vendido un boleto, lo cual habla del declive que también tuvo como artista.