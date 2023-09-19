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FOTOS | Ben Affleck y su ex Jennifer Garner son captados muy cariñosos

Ben Affleck y Jennifer Garner fueron captados compartiendo un momento muy cariñoso mientras estaban en el coche del actor y director. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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