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FOTOS | ¿Justin Timberlake huye a México después del hate por las declaraciones de Britney?

De acuerdo con medios internacionales, Justin Timberlake se encuentra en Cabo San Lucas en compañía de su familia, ¡no aguantó el hate de los fans de Britney!

Por: Ana Patricia Pérez

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