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FOTOS | Nueva polémica de Britney Spears, ¿llamó gorda a Christina Aguilera?

En un post de Instagram, Britney Spears dijo que Cristina Aguilera contrata a bailarinas “llenitas”, para que ella se vea más delgada al lado de ellas.

Por: TV Azteca

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