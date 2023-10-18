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FOTOS | Britney Spears dice que quedó embarazada de Justin Timberlake, pero él no quería ser papá

La cantante ha levantado polémica tras la revelación sobre su exromance con Timberlake. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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