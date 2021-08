Caro Mendoza confesó que sufrió violencia por parte de su expareja.

La clavadista Caro Mendoza confesó en el podcast de Luisito Comunica que sufrió violencia por parte de su expareja, ¡ojo, no Aristeo Cázares!

Todos conocemos a Caro como una chica muy alegre, ¡pero ha tenido episodios oscuros en su vida! Uno de ellos es que sufrió violencia por parte de una de sus ex-parejas, ¡y no, no es Aristeo Cázares! Te contamos los detalles.

Te puede interesar: Ernesto Cázares de Exatlón, va a ser papá, ¡su novia está embarazada!

Carolina Mendoza sufrió violencia por parte de su expareja.

Nuestra querida Caro Mendoza “Sunshine”, fue invitada al podcast “En Cortinas”, de los influencers Luisito Comunica y Berth Oh. Muchos la conocemos por su participación en dos temporadas de Exatlón México, y claro, por ser representante de México en clavados. Pero pocos conocen su vida fuera de dichos temas, así que habló sobre su vida personal. Y lo que más llamó la atención, ¡fue que Carolina Mendoza confesó que fue víctima de violencia por parte de Jonathan Ruvalcaba! Otro clavadista.

Si no lo sabías, Jonathan Ruvalcaba y Carolina Mendoza se conocieron cuando eran adolescentes. competían juntos, así que el cariño los hizo mejores amigos y luego pareja.

Como sus padres pensaban que eran solo amigos, la dejaron vivir con él sin supervisión o suponer cosas raras, como roomies, ¡pero Caro confesó que Jonathan abusaba de ella emocionalmente y la convencía de que sus actitudes no eran peligrosas! A pesar de que siempre supo que algo estaba, no se atrevió a frenarlo hasta que todo fue descubierto. Contó que aún así, lloraba y defendía a su expareja porque lo consideraba buen hombre.

“Mis papás confiaban en él a ciegas, él vivía en mi casa porque era la que mi papá tenía en León, era como de ‘vive con Caro, cuidas a Caro porque son mejores amigos, no pagas renta, pero cuida de Caro, toda la confianza del mundo’... Era muy tóxico, el vato de que me gritaba, anímicamente yo me sentía muy mal y permitía muchas cosas”. dijo Caro.

Luego de ese episodio en su vida, trabajó más en sus sentimientos y pensamientos y actualmente es la Caro que conocemos, ¡llena de buena vibra y todo amor! Claro, sin ser permisiva. ¡Ya lo vimos en Exatlón! Nunca se dejó ni quedó callada de las cosas que no le gustaban, ¡aprendió la lección!

Te puede interesa: Conoce a Ramiro Garza, atleta que viene a conquistar Exatlón México.