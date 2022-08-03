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FOTOS | ¿Casandra y "Yomi" de Exatlón México se casarán pronto?

Recientemente fue la boda de Ana Lago y Alejandro, ¡y Casandra hizo todo lo posible por ganar el ramo y lo logró! Alguien quiere boda.

Por: TV Azteca

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