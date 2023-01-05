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FOTOS | Chef de Shakira es captado en el nidito de amor de Piqué y Clara Chía.

El exempleado de la colombiana le dijo que deseaba poner su propia empresa, pero en realidad se mudó con el empresario de Kosmos.

Por: TV Azteca

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