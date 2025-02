Christian Chávez no tiene intenciones de volver a colaborar con sus excompañeros de RBD

El fin de una era ha llegado, pues luce bastante complicado que volvamos a ver a la agrupación de RBD junta una vez más. Afortunadamente muchas personas pudieron disfrutar de su reciente reencuentro, pero todo parece indicar que no habrá otro, pues Christian Chávez rompió el silencio y reveló que no tiene intenciones de volver a colaborar con sus excompañeros.

El exintegrante de RBD se sinceró sobre la posibilidad de un futuro reencuentro de la agrupación, esto después de su exitosa gira “Soy Rebelde Tour”, la cual también estuvo llena de polémica por el desfalco millonario de su exmánager Guillermo Rosas.

¿Habrá otro reencuentro de RBD?

En entrevista para Venga La Alegría, Christian Chávez negó que haya otro reencuentro de RBD: “No, realmente regresar como grupo, no lo creo. Que se lance el documental, que se lance el en vivo, obviamente, súper sí”.

¿A Christian Chávez le gustaría colaborar con sus excompañeros de RBD?

Al cuestionarlo sobre si le gustaría colaborar con alguno de sus excompañeros de RBD, Christian Chávez, de 41 años, comentó: “No, no creo mi amor. No, no… en Sasha, Benny y Erick, ¿no?, estaría padre, pero no”.

De igual forma, Christian Chávez aseguró que “no, no hay planes, y creo que RBD es algo muy particular y tampoco es como para andarlo manoseando de un lado a otro”.

¿Qué sucedió con Guillermo Rosas y el desfalco millonario?

Christian Chávez también dijo que por el momento no puede revelar ninguna información relacionada con Guillermo Rosas, incluso después de que el año pasado dieron a conocer que ganaron la demanda y recuperarían varios millones de dólares.

¿Habrá documental de RBD? El exintegrante de RBD se pronunció sobre la petición de los fans de la banda, quienes le solicitaron a la agrupación lanzar un documental.

“Pues yo creo que sí, yo me imagino que sí va a salir a la luz en algún momento”, comentó, aunque posteriormente dijo que “somos varias personas, no puede caer ni recaer la responsabilidad en una o dos. O sea, todos estamos ahí involucrados, y de pronto es complicado”.