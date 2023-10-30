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FOTOS | Nodal despierta preocupación entre sus seguidores por extrema delgadez y falta de "amor" en su mirada

El cantante se dejó ver con varios kilos abajo y aunque luce muy bien, sus fans se han preguntado si está enfermo. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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