Esta es la nueva disputa legal de Christian Nodal que mermaría su carrera musical

El esposo de Angela Aguilar, Christian Nodal no sale del “ojo del huracán”, pues en las últimas horas salió a la luz la nueva disputa legal que ha envuelto la carrera del cantante, pues el cantante estaría buscando un amparo ante su antigua disquera Universal Music, sello con el que publicó algunos de sus grandes éxitos.

De acuerdo con información reciente, por medio de un amparo el sonorense de 26 años ha intentado acceder a la carpeta de investigación la cuál cuenta con varias acusaciones en su contra, abriendo un nuevo capítulo en la carrera de este artista que en los últimos años ha dado más polémicas que discos.

¿De qué se le acusa a Christian Nodal?

Nodal estaría siendo acusado de haber falsificado 32 contratos, además de haber intentado romper un contrato de exclusividad de forma, motivo que ha generado tensión respecto a los trabajos de estudio que legalmente ha trabajado con dicha disquera.

El juez federal ya habría rechazado concederle la suspensión provisional de este amparo al considerar que su petición no estaba claramente definida, lo que podría definirse en una posible nueva audiencia el día de mañana, 10 de septiembre, la cuál se espera que de mayor claridad sobre el destino de algunos de los mejores éxitos del artista.

¿Cuáles son los discos de Nodal con Universal que ha llevado a este pleito legal?

Este caso sería un obstáculo en la carrera del cantante, el cuál podría tener repercusiones en sus contratos, regalías y futuras negociaciones discográficas, siendo que en abril del 2016, Christian Nodal firmó con Universal con quienes lanzó su éxito “Adiós Amor”, y sus primeros tres discos ‘Me Dejé Llevar’ (2017), ‘Ahora’ (2019) y ‘AYAYAY’ (2020).

No fue hasta el 2024 que lanzó su EP ‘PAL CORA EP. 01’ ya bajo el sello de Sony, con quienes publicó su último disco ‘¿Quién + Como Yo? el 23 de mayo de este 2025, siendo una etapa mermada del cantante.