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FOTOS | Cristian Castro admite que se ve como una "señora"

Cristian Castro respondió a quienes lo critican por estar pasado de peso y porque su apariencia ya no es igual que en su juventud. Te contamos lo que dijo en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Cristian Castro saludando.jpg
Cristian Castro riendo.jpg
Cristian Castro serio.jpg
Cristian Castro timido.jpg
Cristian Castro en concierto.jpg
Cristian Castro feliz.jpg
Cristian Castro en concierto de BTS.jpg
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Cristian Castro de negro (2).jpg
Cristian Castro con su papa.jpg
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Cristian Castro interpretando.jpg
Cristian Castro cantando.jpg
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