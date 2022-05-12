Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Carlos Rivera tiene amoroso gesto con una abuelita.
La fan del cantante mexicano le pidió una foto a través de redes sociales y el nació en Huamantla, Tlaxcala, no fue indiferente a su petición.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.