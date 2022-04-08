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FOTOS | Danna Paola grita a los cuatro vientos que está enamorada de Alex Hoyer.

La cantante habló por primera vez sobre la relación que lleva con el también cantante Alex Hoyer, de quien dijo estar muy enamorada.

Por: TV Azteca

Danna con el gorro de Alex Hoyer..jpg
Alex Hoyer con gorro rojo..jpg
Alex Hoyer con sudadera blanca..jpg
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Danna Paola saca la lengua..jpg
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