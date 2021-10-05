Darío Yazbek y Camila Valero presumen su noviazgo por primera vez.

Darío Yazbek estuvo presente en la gala de los Premios Platino en Madrid, España, acompañado de la actriz Camila Valero; quienes por primera vez, hablaron abiertamente de su romance, el cual comenzó en la pandemia.

“Estamos felices, como que estoy nervioso, siento como que es mi primera vez aquí, pero es lindo porque es un reencuentro, entonces estamos muy emocionados por eso”, expresó el hermano de Gael García Bernal.

“Estamos muy felices de estar aquí; fuimos amor de pandemia. Por un lado, eso nos hizo conocernos de una forma más real porque solo éramos él y yo. No vivimos esa presión de presentarnos con los amigos, ir a eventos públicos siendo figuras públicas, solo éramos él y yo”, expresó la hermana de Michelle Salas.

Además, Camila Valero confesó su emoción por ver a su mamá Stephanie Salas realizando su pasatiempo favorito en televisión nacional.

“Mi mamá siempre ha sido MasterChef Celebrity, más bien, el mundo se está enterando, pero está súper contenta y me encanta verla haciendo cosas que le gustan además de la actuación y la cantada”, expresó.

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Camila Valero habla sobre el legado de su mamá Stephanie Salas y su hermana Michelle

Como hija de Stephanie Salas y hermana de Michelle, a Camila Valero le ha significado un gran esfuerzo brillar con luz propia e independiente de su famosa familia.

Me he enfocado también en tener mi propio nombre, marcas, proyectos. A veces, secretamente disfruto no tener el ‘spotlight’ sobre mí porque eso me da mucha libertad. Trato de ser lo más auténtica que puedo día con día

Respecto a la polémica de su hermana Michelle Salas en Luis Miguel, la serie, Camila Valero comentó lo siguiente.

A mí y a mi mamá nos decían ‘ustedes ¿por qué se meten?, no es su problema’, pero es mi hermana y es mi problema. Ella estaría para mí si algo me afectara de la misma forma. En ese sentido, sí somos uno

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