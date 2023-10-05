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FOTOS | Eiza González y Mario Casas se habrían tatuado por su amor

Los famosos desataron rumores de romance cuando fueron captados paseando por calles de Roma muy juntitos. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Mario Casas en Roma.jpg
Eiza selfie.jpg
Mario Casas en la nieve.jpg
Eiza foto en el espejo (2).jpg
Mario Casas riendo.jpg
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