FOTOS | Esta fue la respuesta de Danna Paola al saludo de Eleazar Gómez.

Luego de todas las polémicas en las que ha estado envuelto Eleazar Gómez, el actor está retomando su vida y su carrera profesional. Hace unos días, tuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló sobre las labores altruistas que ha estado haciendo.

Los periodistas le preguntaron si a estas actividades invitaría a algunas de sus conocidos, entre ellas Violeta Isfel y su ex novia Danna Paola, con las que compartió pantalla en un proyecto importante hace algunos años.

“Bueno, hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reune, por supuesto que sí, es una gran causa”, dijo Eleazar.

Nos encontramos a Danna Paola en el Aeropuerto de la Ciudad de México, ¡y contestó al saludo que le mandó su ex! ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos en las fotografías, checa la galería completa.

