FOTOS: Ella es Gaby Ramírez, la nueva conductora de TV Azteca.

Gaby Ramírez es una de las conductoras más jóvenes y talentosas de la televisión, y te decimos todo de ella en esta galería para que la conozcas por completo.

Gaby es originaria de Monterrey, Nuevo León, y aunque haya nacido apenas en 1990, ya tiene una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación, y especialmente, en la televisión.

Desde pequeña, Gaby mostró un gran deseo por ser una figura reconocida de la pantalla, y sus padres fueron sus mayores y más grandes apoyos durante su búsqueda; ellos la acompañaron a todas sus audiciones, y eso logró que ella tuviera la fuerza necesaria de poder lograr obtener sus primeros papeles.

Aunque solo fuera una niña, tuvo su primer oportunidad para lograr sus sueños al pertenecer al grupo infantil “Las Muñequitas de Elizabeth”. Solamente tuvo que asistir a una audición para que todos se dieran cuenta de su gran talento y potencial, y ahí fue donde pudo comenzar con su gran carrera.

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Fue por eso que grandes ejecutivos de las televisoras del norte de nuestro país mostraran su interés en ella, y pudo obtener una participación en uno de los canales más importantes de la región.

Estando en ese canal, pudo acercarse a un público distinto, abriéndose camino entre ellos, y posicionándose como una de las favoritas.

Además, encontró que otra de sus grandes pasiones es el estilo de vida “Fit”, por lo que ha trabajado arduamente para tener un cuerpo espectacular, y poder motivar a todos sus seguidores a tener un estilo de vida “Fitness”.

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Actualmente, Gaby supera el millón de suscriptores en todas sus redes sociales, y es el complemento para el equipo de conducción en “La Pareja Ideal: El Amor A Prueba”.

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