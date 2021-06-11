FOTOS: Penélope Menchaca en ‘La Pareja Ideal: El amor a prueba’.

Penélope Menchaca es una de las conductoras más queridas de la televisión, y tiene una chispa que pocas veces se puede ver, junto a su gran talento, y una personalidad muy carismática.

Penélope será la conductora del programa ‘La Pareja Ideal: El amor a prueba’, y nosotros te contaremos más de ella en esta galería.

Penélope Menchaca nació el 6 de septiembre de 1966, en la Ciudad de México. Además de conductora, también es actriz, y es conocida por inventar algunas de las frases más características de los programas de citas en la televisión en español.

Ella comenzó su carrera en los escenarios desde una edad muy temprana. Su madre, Dolores Menchaca, fue la que la impulsó a convertirse en bailarina, y gracias a eso, pudo viajar por el mundo desde muy joven. Además, perteneciendo a distintos grupos de baile, hizo que Penélope tuviera mucha seguridad sobre los escenarios.

Después de su carrera como bailarina, ingresó al mundo de la música al lado de sus hermanas, Soraya y Vanessa, y de Anayanssi Moreno, y tuvo una carrera musical de más de 10 años.

Estando de gira, ejecutivos de un importante canal de televisión de Estados Unidos, la conocieron y quisieron que ella fuera su nueva conductora. Después de una lagarta negociación, Penélope decidió terminar su etapa en el grupo musical con sus hermanas, y convertirse en conductora de televisión en Los Ángeles.

Estando en la televisión, Penélope pudo entrevistar a muchas personalidades del espectáculo, y siendo algunos de ellos Chayanne, y David Copperfield.

En 2004 firmó un contrato con una de las cadenas internacionales más grandes de la televisión, y gracias a eso, se convirtió en conductora de ’12 Corazones’, uno de los programas más importantes en la historia de la televisión latina.

Pero Penélope no solamente se quedó en el campo de la televisión, ya que en el 2009, también sorprendió a todos convirtiéndose en una exitosa escritora con su guía práctica sobre la sexualidad.

Penélope es una de las conductoras más queridas por el público en nuestro país, y está lista para darnos un programa lleno de amor, de diversión, y muchas sorpresas más en ‘La Pareja Ideal: El amor a prueba’. No te puedes perder el gran estreno, solo por Azteca UNO.