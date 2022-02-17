FOTOS | ¿Los rojos están hechizados por Koke? ¡Hablan mucho sobre él!

Sin duda, uno de los atletas más fuertes de la competencia actualmente, es Koke Guerrero, quien además es el actual campeón de Exatlón México.

Koke siempre fue fan del reality más demandante y exitoso de México, no fue hasta la quinta temporada que se preparó muchísimo para hacer el casting, ¡y fue de los afortunados en lograr quedarse para ser uno de los atletas participantes!

Desde el primer momento demostró de qué estaba hecho. Pues es un participante completo, no solo es bueno en los circuitos, también tiene un tiro excelente y es un muy buen estratega, cosa que pocos han logrado desarrollar. Estudia cada movimiento del rival y de los nuevos circuitos, lo que le da una gran ventaja en la competencia.

Desde que inició la sexta temporada de Exatlón, la All Star, está en el ojo de todos sus rivales. ¡Hablan mucho de él y se fijan mucho en lo que hace o no hace! Así lo han hecho saber los fans a través de las redes sociales.

Te contamos los detalles en las fotografías.