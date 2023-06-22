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FOTOS | Fueron prudentes y triunfaron en Escape Perfecto.

El cronómetro de Escape Perfecto no fue piadoso con Lucía y Alejandra; Norma y Pedro, decidieron no arriesgar y se retiraron con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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