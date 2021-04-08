FOTOS | Dalú, ganadora de La Academia, sigue bajando de peso, ¡e inspira a sus fans a tener una vida más saludable!

La ganadora de la última Academia, Dalú, ¡cada vez luce más espectacular! Y es que recordemos que hace unos meses compartió con sus seguidores de redes sociales, que su vida cambió por completo, pues había bajado 24 kilos, ¡y que todo con esfuerzo y dedicación, se puede lograr!

Una de sus motivaciones, fue Bárbara de Regil, a quien conoció durante su estadía en La Academia. Sus videos la inspiraron a amarse, valorarse y a tratar de ser una mejor versión de ella misma, una versión más saludable. Al terminar el reality musical, se dio cuenta de que consiguió muchos seguidores a los cuales también había inspirado, así que decidió hacer algo más por ellos y así comenzó esta aventura saludable junto a sus fans.

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Dalú hace videos de ejercicio y comida saludable.

A través de su canal de YouTube, su cuenta de Instagram y TikTok, comparte a sus seguidores todo sobre su vida. ¡No tiene que ser un sacrificio terrible ser saludable! Y nadie mejor que ella lo sabe, así que en sus videos enseña rutinas de ejercicio desde principiantes hasta un poco más avanzadas, que puedes hacer desde casa para que no salgas en esta pandemia. Además, muestra recetas deliciosas, ¡que tal vez nadie pensaría que es una dieta, pues se ve riquísimo todo!

El canal de Dalú ha sido bien recibido, ya tiene varios testimonios de seguidores que gracias a los consejos de la cantante, han logrado perder peso y ser mucho más saludables de una forma más sencilla, ¿y lo mejor? ¡Desde casa!

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Dalú sigue bajando de peso, ¡ya lleva más de 24 kilos!

Con estas rutinas de ejercicio y alimentación que la influencer está enseñando a los cibernautas, ¡ha bajado aún más de peso! Y logrado también tonificar su cuerpo. Trata de siempre dar el mejor ejemplo y no mostrar lo “perfecto” que es el proceso o el cuerpo, ¡pues todos somos seres humanos y tenemos defectos! En varias ocasiones, ha explicado que su cuerpo tiene algunas imperfecciones como celulitis, estrías y flacidez, pero no se averguenza, lo enseña con orgullo y trabaja en ello. ¡Nadie se salva de algunas de esas “imperfecciones” y está bien! El cuerpo de una mujer es hermoso, ¡valóralo y ámalo!

Si quieres iniciar una vida saludable, puedes seguir a a Dalú, seguro te va a inspirar su caso, ¡nunca es tarde para comenzar!

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