Exatlón: Casandra Ascencio y Doris del Moral dejan fuera a Evelyn Guijarro y tienen íntima plática.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de llegar a la recta final, pues solo algunos atletas, tienen todo lo que se necesita para pasar al último día del exigente reality show.

Por lo pronto, los equipos rojo y azul comienzan a tener menos integrantes, pues poco a poco se van despidiendo de las playas más demandantes de la televisión.

El día de ayer, Casandra Ascencio y Doris del Moral tuvieron una emotiva plática, donde recordaron sus momentos más significativos en las tierras de República Dominicana.

Ambas atletas vieron fotos instantáneas que se tomaron durante toda la competencia y confesaron su agradecimiento por formar parte del reality show más trepidante de México.

“Me siento feliz platicando con Doris de todas las etapas que hemos pasado aquí en Exatlón. De ser personas que solo nos veíamos en la tele, pero ahora hemos estado conviviendo. Nunca te imaginas los recuerdos que puedes llegar a tener con todas esas personas”, confesó ‘MVP’ sobre su gran relación amistosa con algunos participantes de la causa azul.

“Ganas muchas cosas en Exatlón tú solo, pero te das cuenta que no estás solo. Cuentas con esas personas que afuera de aquí vas a seguir manteniendo. Me siento muy contenta y agradecida por tener grandes amistades”, concluyó la basquetbolista profesional, quien nunca mencionó el nombre de su compañera Evelyn Guijarro.

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Casandra Ascencio y Doris del Moral excluyen a Evelyn Guijarro del emotivo momento

Sin duda, Casandra Ascencio y Doris del Moral vivieron uno de los momentos más nostálgicos rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Sin embargo, ‘MVP’ no invitó a Evelyn Gujarro a su reunión íntima a las afueras del campamento. Recordemos que, Casandra y ‘Sniper’, iniciaron una rivalidad que fue creciendo con el paso del tiempo.

Y es que Casandra, Doris y Evelyn son las tres mujeres restantes en el equipo azul; sin embargo, esta última fue rechazada del momento íntimo en el campamento.

Todo parecería indicar que ‘MVP’ y ‘Sniper’ no han tenido tiempo para resolver sus diferencias. La polémica comenzó, cuando la basquetbolista profesional, acusó a Guijarro de crear supuestas alianzas con el equipo rojo para sacarla de la competencia rumbo a la última semana.

En su momento, Casandra Ascencio confesó que la famosa lanzadora de jabalina creó una supuesta conspiración con Mati Álvarez y Jazmín Hernández para llegar a la esperada final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pese a todo, las atletas continúan preparándose para tener su pase dorado a la última semana del reality show más querido por los mexicanos.

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