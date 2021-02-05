Exatlón: Heliud Pulido se sincera y rompe en llanto tras complicados momentos que vivió en el hospital.

Heliud Pulido rompió en llanto tras complicados momentos que vivió en el hospital, donde le llegaron una variedad de sentimientos mientras permanecía ahí para ser atendido.

El atleta especializado en el canotaje confesó que le da miedo estar lejos de casa y ese sentir se profundizó cuando vio que los médicos estaban preocupados porque pensaban que presentaba una apendicitis.

Cuando descartaron el diagnóstico anterior, el deportista se sintió aliviado, pero primero pasó por su cabeza que la aventura se iba a acabar para él; sin embargo, le dolió que ni su mamá, ni sus familiares estuvieran presentes.

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Heliud Pulido valoró su vida durante su estancia en el nosocomio

Mientras sus compañeros competidores lo abrazaron, Heliud les platicó que ya vivió una cirugía y es una persona que ha resentido muchas cosas, pero la vida lo ha hecho fuerte y ha seguido luchando caminando.

El deportista reflexionó, que los seres humanos están todos los dias en riesgo, por eso él vive todo los días al máximo y pasan cosas inesperadas como su hospitalización.

Además, el atleta dijo estar feliz de haber regresado a las playas, pues se moría de ganas por competir en el circuito y aportar, correr, dar puntos y luchar en la competencia por sus compañeros y por él mismo.

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