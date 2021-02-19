Exatlón: Dan a conocer a los atletas ganadores de la tercera medalla por votación. ¿Son invencibles?

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de llegar a la recta final; sin embargo, tus atletas favoritos se preparan día tras día para llegar al último episodio del aclamado reality show.

Debemos recordar que, la máxima autoridad Antonio Rosique, puso en juego un valioso incentivo que podría alargar la estadía de los concursantes en las tierras de República Dominicana.

‘La Medalla De La Gente’ es el reciente objeto de deseo por los talentosos concursantes de esta cuarta y exigente temporada de Exaltón.

Tus deseos fueron escuchados, pues Mati Álvarez y Heliud Pulido reafirmaron su poder dentro y fuera del reality show tras colgarse su tercera medalla.

'Terminator' ganó con un 31.3%, dejando atrás a valiosas mujeres como Evelyn Guijarro (30.7%), Casandra Ascencio (16.6) y otras admirables atletas.

Por su parte, 'Black Force' demostró su poder en la competencia más demandante del mundo, pues ganó con el 24.5% por encima de Christian Anguiano (23.9%) y Aristeo Cázares (17.1%)

Te puede interesar:El VIDEO de Daniel Corral y Ernesto Cázares en Exatlón que causó sensación en redes sociales.

Mati Álvarez y Heliud Pulido viven arduos momentos en Exatlón: Titanes vs Héroes

Recordemos que, los ganadores de la medalla por votación, mejoraron sus habilidades deportivas tras participar en la cuarta edición del reality show.

Mati y Heliud regresaron a la cuarta edición de Exatlón para derrotar a cada uno de sus rivales una vez más.

Sin embargo, ‘Terminator’ no ha tenido las mejores semanas dentro de la competencia, pues no se siente apoyada por sus compañeros del equipo rojo.

Fue el día de ayer, cuando la heptatleta mexicana trascendió que se siente con una gran carga en la espalda tras serla única que brinda puntos a su equipo.

Hoy sí me frustré muy poco porque todo el equipo azul se acercó con Doris. En el equipo rojo, no se acercaron conmigo, estuvieron todos sentados en la grada

Por su parte, Heliud Pulido también ha pasado momentos muy vulnerables, pues actualmente vive con la ausencia de su media naranja Pamela Verdirame y su mejor amiga Ana Lago, muejeres eliminadas de la competencia más exigente del mundo.

Pese a todo, el atleta especializado en canotaje se mantiene positivo para llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

También te puede interesar:Exatlón: El secreto jamás revelado de David Juárez ‘La Bestia’ que sorprendió a todos. (VIDEO)